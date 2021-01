Alonso López a spasso, Max Racing Team vira su Adrián Fernández per il 2021. Ma lo spagnolo non molla: "Darò tutto per portare avanti il mio sogno."

Alonso López a spasso, al suo posto arriva Adrián Fernández. Questa l’ultima manovra del team di Max Biaggi, nonostante il rinnovo avvenuto in novembre. Un rookie in arrivo quindi per il Max Racing Team, che affiancherà ‘Pitito’ al confermato Romano Fenati per la stagione 2021. Non una faccia nuova del Mondiale Moto3, visto che in Portogallo ha sostituito l’infortunato Filip Salac. Si tratta anche del fratello minore di Raúl Fernández, grande protagonista del finale di stagione e l’anno prossimo verso la Moto2.

Dopo l’anticipazione nella giornata di lunedì da AS, arriva la conferma ufficiale dallo stesso pilota spagnolo. “L’anno prossimo non correrò nel Mondiale” ha fatto sapere attraverso i suoi profili social. “Con un contratto in essere con il Max Racing Team, sono ora per strada, sostituito da un pilota che porta denaro.” Ma chiarisce le sue intenzioni: “Non sarà la fine. Darò il massimo per portare avanti il mio sogno. Un grande a tutti per i messaggi di appoggio che mi sono arrivati.”