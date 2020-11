Snipers Team sarà al via con due piloti nel Gran Premio del Portogallo. Non ci sarà però il titolare, Filip Salač, ma Adrián Fernández. Il giovane ceco infatti è KO dopo l’incidente a Valencia e conseguenti problemi ai polmoni, impossibilitato a disputare il round finale. La squadra dei Cecchini quindi ha deciso di pescare dal CEV Moto3, schierando il pilota spagnolo accanto a Tony Arbolino.

Classe 2004, originario di Madrid, Adrián Fernández è il fratello minore di Raúl, pilota Red Bull KTM Ajo nel Mondiale Moto3. Da quattro stagioni corre nel FIM CEV Repsol, due in European Talent Cup e due nel Mondiale Moto3 Junior, con a referto tre podi tra il 2018 ed il 2020. Per il giovane spagnolo si tratterà dell’esordio assoluto nel Campionato del Mondo, su una pista però che già conosce bene.

“Contentissimo di debuttare nel Mondiale” ha dichiarato ‘Pitito’. “È il sogno che ho da bambino. Portimao poi è un tracciato che mi piace molto, non vedo posto migliore per questo esordio. Per la prima volta poi correrò contro mio fratello ed anche questo mi rende felice. Ringrazio tutti quelli che l’hanno reso possibile e mando un augurio di pronta guarigione a Filip.”