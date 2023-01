Moto3, Lorenzo Fellon: lo spazio bianco

La sua avventura mondiale per il momento non è semplice. Lorenzo Fellon ha appena completato la seconda stagione Moto3, con qualche piccolo miglioramento. Parliamo di alcuni piazzamenti a punti, cosa che invece non era successa nell’anno di debutto, dandogli un particolare primato. A conti fatti però, fino ad ora il 18enne di Avignone ha raccolto ben poco, anche se la giovane età ci dice che ha ancora ampio margine di crescita. Nel 2023 lascia la Honda di SIC58 Squadra Corse per conoscere la KTM del team CIP di Alain Bronec: un cambio radicale, servirà per compiere sensibili passi avanti? Il recente e grave lutto familiare poi potrebbe rappresentare una forte motivazione in più.

Biennio mondiale

Lorenzo Fellon approda nel Campionato del Mondo nel 2021, esordiente assoluto ingaggiato dalla squadra di Paolo Simoncelli. Deve lasciare il #5, scelto sulle orme del suo modello Johann Zarco ma già in uso in Moto3 (Jaume Masia), optando per il #20. Si rivela un anno molto difficile, chiuso con un amaro primato: è l’unico pilota a tempo pieno a non andare a punti per l’intera stagione. Rimane con la stessa squadra nel 2022: si vede qualche guizzo interessante, ma per pochi GP ed il bilancio complessivo è negativo. Arrivano i primi punti negli eventi di Austin, Portimao, Mugello, più i migliori risultati ad Assen e Silverstone, due tredicesimi posti. Ricordiamo però che in Portogallo scattava per la prima volta dalla prima fila, un 14° posto finale non era esattamente ciò in cui si sperava… Nel complesso, guizzi che mal bilanciano i tanti incidenti nel corso dei turni e la maggioranza di piazzamenti fuori dai punti. Togliendo la gara di Jerez, che non ha disputato per la lussazione di una spalla in seguito ad un incidente nelle prove libere. Il 18enne francese ha chiuso il 2022 al 25° posto iridato con 11 punti a referto.

Fellon, nel nome del padre

Certamente è un pilota molto giovane, che ha ancora tanti punti su cui lavorare per crescere. Qualche aspetto l’ha sottolineato Paolo Simoncelli nei suoi comunicati post gara, uno in particolare. Citiamo ad esempio quanto scritto dal boss SIC58 dopo il round al Sachsenring. “Non posso dire che non sia veloce, solo che ha quelle due-tre cose tecnico-tattiche da sistemare. […] A volte ironizziamo dicendogli: “Guarda che si possono fare i sorpassi in questo sport, superare è lecito, vai tranquillo non si incorre in multe.”” A quanto pare quindi uno degli aspetti che Fellon deve sistemare, ma bisogna anche trovare il modo di ridurre il numero di incidenti. Ricordiamo poi che recentemente ha dovuto affrontare un grave lutto, la perdita del papà Laurent per malattia. Una situazione ovviamente non semplice da gestire per un ragazzino di 18 anni, ma potrebbe diventare una forte spinta motivazionale in questo 2023. Cosa può fare Lorenzo Fellon? Le risposte arriveranno una volta tornati in pista.

Foto: motogp.com