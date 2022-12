di Marc Seriau/paddock-gp

Apprendiamo una terribile notizia che purtroppo si temeva da tempo. Laurent Fellon se n’è andato ieri sera a casa sua, in cui era tornato per stare con la sua famiglia dopo un ricovero in ospedale per lunga malattia. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita alle corse motociclistiche, prima come manager di Johann Zarco e poi seguendo il figlio Lorenzo Fellon (18 anni lo scorso luglio).

Rivolgiamo tutto il nostro sincero affetto alla famiglia Fellon in lutto, pensando soprattutto al giovane Lorenzo… Che così ha salutato il padre: “Stava combattendo contro il cancro ormai da diversi mesi. Non ho parole per esprimere la tristezza che provo in questo momento, ma so che lui è sempre con me. Ti voglio bene papà, continuerò a lottare per te e per noi.”

