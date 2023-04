Moto3: Joel Kelso assente anche ad Austin, obiettivo il GP Jerez

Il team CFMoto PrustelGP deve rinunciare ancora al un suo pilota ufficiale. Joel Kelso infatti non si è ancora rimesso dall’infortunio alla gamba destra. Di conseguenza non prenderà parte al GP ad Austin, in programma nei prossimi giorni (qui gli orari), per concentrarsi piuttosto sull’appuntamento a Jerez, previsto per l’ultimo fine settimana di aprile. Non c’è ancora la conferma ufficiale, ma potrebbe ritornare David Almansa, già suo sostituto in Argentina ed autore di una super gara, sfortunatamente senza lieto fine.

Sottosopra in pochi secondi

Un episodio incredibile alla fine del GP di Portimao che ha portato ad una conseguenza importante. Joel Kelso aveva iniziato benissimo il suo secondo anno completo in Moto3. Dopo una bella battaglia aveva chiuso 9°, il suo secondo miglior risultato mondiale dopo la P8 ottenuta in casa nel 2022. Ma la ‘distrazione’ (si stava togliendo una visiera a strappo) appena tagliato il traguardo gli è davvero costata cara. Ricordiamo, il botto da paura contro la moto del neo vincitore Holgado, che aveva rallentato e pensava solo a festeggiare il trionfo appena ottenuto, l’ha fatto ricadere pesantemente sull’asfalto. Il dolorante pilota australiano è stato prontamente soccorso dal personale medico, si temeva da subito che non se la sarebbe cavata con poco.

Kelso guarda a Jerez

Il responso medico infatti va proprio in questa direzione. In seguito tocca ad un intervento per ridurre la lesione alla caviglia destra, ora Kelso deve affrontare il processo di recupero. ‘Naranjito’, come viene simpaticamente chiamato il 19enne di Nambour per i suoi capelli rossi, non è ancora pronto per tornare. Dopo il round in Argentina salta quindi anche la tappa ad Austin in Texas, dove il Mondiale sarà di scena tra pochi giorni. “Dovremo aspettare fino al GP di Jerez” ha ammesso il pilota australiano. “Non vedo l’ora di tornare in azione il più presto possibile!”

Foto: motogp.com