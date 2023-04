MotoGP, Morbidelli sotto pressione: l’ombra di Toprak arriva ad Austin

Riflettori puntati su Franco Morbidelli nel prossimo Gran Premio di MotoGP in Texas. Il pilota della Yamaha dovrà dimostrare che la sua ultima prestazione in Argentina non è stata casuale, di avere finalmente acquisito un nuovo metodo di guida per portare al limite la Yamaha M1. La pressione inizierà a farsi sentire nel box di Iwata, soprattutto alla luce del test che Toprak Razgatlioglu sta disputando a Jerez con il prototipo giapponese. Il campione turco non si nasconde dietro moralismi o “segreti” di scuderia: vuole il posto di Franky nel 2024.

Morbidelli e Yamaha: c’è un nuovo feeling?

Dopo mesi di delusioni, disillusioni e incomprensioni in Yamaha, Franco Morbidelli ha chiuso al 4° posto il weekend di Termas de Rio Hondo, davanti al compagno di box Fabio Quartararo. Cosa è cambiato in Argentina? L’allievo della VR46 Academy ha le idee abbastanza chiare: “Sappiamo che dobbiamo migliorare in alcune aree e la squadra vuole davvero recuperare il terreno perduto. Abbiamo apportato delle piccole modifiche che hanno portato a grandi miglioramenti. Mi hanno dato molta fiducia nella moto, ma per lottare davanti devi spingere forte. Ho dovuto cambiare il mio approccio alla guida e il modo in cui mi avvicino alle curve, ho fatto mio questo stile aggressivo“.

Austin prova del nove

Toprak Razgatlioglu si è chiaramente proposto alla conquista del suo posto in Yamaha per la stagione MotoGP 2024. Dovrà fare i conti con un osso duro come Franco Morbidelli, per nulla intenzionato a gettare la spugna. Il campione turco sta provando la YZR-M1 a Jerez sotto gli occhi di Lin Jarvis, che poi volerà negli States per rimettersi al lavoro con Yamaha e Franky, a cui dovrà dare qualche spiegazione… “Non vedo l’ora che arrivi la prossima gara di Austin. Lì vedremo se posso confermare il buon feeling da qui in avanti. Ma rimango con i piedi per terra e sono consapevole che è molto facile crollare e rimanere indietro in questa categoria“.

Sfida VR46 al vertice della MotoGP

Con Pecco Bagnaia campione del mondo in carica, Marco Bezzecchi in ascesa, Luca Marini sempre nelle posizioni di vertice, sarebbe bello vedere una sfida nel gruppo di testa fra i quattro allievi della VR46 Academy. Un primo assaggio l’abbiamo avuto a Termas. “Siamo molto amici. Non ci teniamo nulla e siamo completamente aperti gli uni con gli altri. Non abbiamo problemi a dire che qualcuno era uno stronzo. Siamo un grande gruppo. Penso che tu possa vederlo in pista – ha concluso il pilota italo-brasiliano della Yamaha -, come combattiamo tra di noi e con altri avversari“.

Il medesimo affiatamento di matrice tavulliana sarà imprescindibile anche al tavolo delle trattative per il rinnovo di contratto di Franco Morbidelli. La Casa di Iwata non potrà scindere l’eventuale accordo per il team satellite da quello con Franky, anche se nuovi scenari sembrano aprirsi all’orizzonte…

Foto: MotoGP.com