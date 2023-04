MX2 Motocross: Andrea Adamo gran 2° nel GP Svizzera

Dopo un GP di Sardegna un po’ così, ecco il pronto riscatto. Andrea Adamo si prende il podio in entrambe le manche di MX2 del round di Svizzera, con holeshot in Gara 2, assicurandosi infine il 2° posto di GP. La vittoria va allo scatenato Thibault Benistant, Jago Geerts invece sbaglia in entrambe le corse odierne, ma lascia il circuito elvetico sempre con la tabella rossa da leader iridato. Tempi e cronaca del terzo evento della stagione Motocross 2023.

MX2, il GP Svizzera

Guardando in casa Italia, possiamo parlare di un bel fine settimana svizzero per Andrea Adamo. Scattato dal 5° cancelletto dopo la Qualifying Race, si prende un ottimo terzo posto in Gara 1. Il leader iridato Jago Geerts, a lungo solido leader anche della corsa, sbaglia e cade, con Roan van de Moosdijk che ne approfitta per prendersi il successo davanti a Kay de Wolf. Nella seconda manche di giornata tenta addirittura il colpaccio, piazzando l’holeshot e poi comandando per un pezzo la corsa. Benistant e Geerts però non mollano la presa, anzi entrambi in seguito riescono ad avere la meglio. Il leader iridato però commette un altro errore che permette ad Adamo di riprendersi il 2° posto provvisorio ed anche di provare a ricucire il distacco in classifica MX2 generale. Non abbastanza, Jago Geerts limita i danni e tiene il podio anche in questa seconda manche di giornata. Bravo però Andrea Adamo, al secondo podio in tre GP finora disputati, con Thibault Benistant che si prende il successo in Gara 2 e di GP. Di seguito le classifiche dell’evento in Svizzera e della generale per la classe MX2.

La classifica di GP

MX2, la classifica generale

Foto: J.P. Acevedo/KTM Images