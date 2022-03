Moto3: Elia Bartolini, primi passi verso un grande futuro

Nuovi talenti crescono. Elia Bartolini sta già facendo capolino tra i big del Mondiale Moto3. Domenica scorsa ha conquistato l’ottavo posto in Indonesia, un risultato molto importante per lui. Per il pilota romagnolo del Team Avintia è stato il miglior piazzamento della carriera. Al suo decimo Gran Premio, Elia Bartolini ha centrato così la top ten. In questo momento è il terzo miglior italiano in classifica generale del mondiale Moto3 dietro a due piloti esperti quali Dennis Foggia ed Andrea Migno.

“Sono molto contendo del risultato – commenta Elia Bartolini – la gara è andata veramente bene. Dietro questo piazzamento si nasconde tanto lavoro, mio e del team. C’è ancora tanto da fare ma siamo sulla strada giusta. Considero questo ottavo posto un buon punto d’inizio per una crescita costante”.

La settimana prossima gareggerete di Argentina nel terzo appuntamento stagionale.

“Siamo già al lavoro per arrivare nelle migliori condizioni possibili. Sono veramente carico per la trasferta in Sud America. Siamo già nel mood giusto per andare bene anche là”.

Elia Bartolini ha 18 anni e ne compirà 19 a luglio. Quest’anno è alla sua prima stagione completa nel Mondiale Moto3 dopo varie wild card e sostituzioni. In passato ha già brillato a livello internazionale vincendo per ben 2 volte il Campionato Europeo di minimoto. Nel 2021 si è laureato Campione Italiano Moto3 con cinque vittorie e numerosi podi. Le minimoto ed il CIV si confermano quindi delle ottime scuole.

Foto: Motogp.com

