Davvero emozionato e quasi incredulo, eccolo Deniz Öncü per la prima volta sul podio mondiale. "Tanto lavoro per esserci, continuiamo così."

Team Tech3 a due facce alla fine della corsa al Montmeló. A qualche pensiero per la caduta di Sasaki, che fortunatamente sta bene, si è contrapposta la gioia incontenibile di Deniz Öncü. Appena avuta la conferma, ecco lacrime ed abbracci continui, per il suo manager Kenan Sofuoglu e per i ragazzi della squadra, ad esprimere tutta la felicità di quel primo grande risultato. Qualcosa che aveva sfiorato in più di un’occasione, ma che tra finali incandescenti ed incidenti (con anche grossi rischi) gli era finora sfuggito. In Catalunya invece eccolo 4° al traguardo, ma la sanzione per limiti della pista per Masiá gli ha permesso di scalare una posizione. Ed è scattata la festa.

Un’altra gara da grande protagonista per questo 17enne pilota turco, 12° in griglia di partenza e da subito parte del battagliero gruppo di 15 piloti che fino alla fine si sono contesi la zona podio. Non sono mancati svariati brividi per alcuni incidenti, ma Öncü non ha mollato, passando sotto la bandiera a scacchi in quarta posizione. In scia al compagno di marca Jaume Masiá, che l’aveva preceduto di appena 39 millesimi. Ma ecco la conferma: il pilota spagnolo è passato ampiamente sul verde nel corso dell’ultimo giro, il podio è suo! “Non ci credo, non ci credo” continuava a ripetere a caldo il #53 in lacrime, ringraziando chiunque. Compresi il manager, il padre, il gemello Can, protagonista di quello storico GP a Valencia 2018.