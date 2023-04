Moto3, sollievo Nepa: nessuna frattura, solo un brutto incidente

Si temeva un nuovo infortunio per Stefano Nepa dopo il botto finale, le notizie definitive invece sono molto diverse. Il pilota Angeluss MTA, subito sottoposto a tutti i controlli del caso al Centro Medico, non ha riportato nessuna frattura. Il timore chiaramente era soprattutto per la gamba gravemente infortunata l’anno scorso in Malesia, anzi le prime informazioni parlavano proprio di una nuova lesione. Tutto scongiurato, solo un grande spavento per Nepa, oltre al dispiacere per una gara solida ma finita malamente e non per colpa sua. Il via l’ha dato David Munoz, che ha già ricevuto la sanzione per il prossimo GP.

Per Nepa “nulla di grave”

Si può tirare comunque un sospiro di sollievo per il pilota abruzzese. “Sono tornato alla Malesia 2022, sembrava la stessa scena” ha ammesso il boss Alessandro Tonucci. Lo ricordiamo, un violento highside con l’importante frattura di una gamba, a cui è seguito un lungo periodo di recupero non ancora completato. Come detto, inizialmente si parlava di lesione proprio nello stesso punto, per fortuna non è stato così. “Al di là della botta, nulla di grave” ha infatti precisato Tonucci. Rimane l’amaro per uno zero, il primo del 2023, alla fine di un’altra bella gara. Fino a quel momento infatti Stefano Nepa era saldamente nei 10, unico pilota italiano della categoria in zona punti!

Sanzione per Munoz

Come detto, la responsabilità dell’incidente è del giovane pilota spagnolo del team BOE Motorsports. Un ragazzino definito da tutti un talento, ma che ha già ricevuto alcune critiche (e penalità) per la sua irruenza, a volte sopra le righe. Ad Austin alla curva 20, a gara quindi quasi conclusa, ecco che David Munoz tenta il sorpasso all’interno, ma finisce in un disastro per il contatto con Stefano Nepa, letteralmente lanciato dalla sua KTM. È dolorante, ma come detto non ci sono altre conseguenze. La manovra di Munoz è stata poi punita con una doppia Long Lap Penalty per “eccessiva aggressività, causando così un incidente”, da disputare nel suo prossimo GP.

Foto: motogp.com