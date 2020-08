Albert Arenas è regolarmente a Brno, ma in condizioni tutt'altro che ottimali. Le immagini di caviglia e piede sinistri, conseguenza del botto a Jerez.

“Noi piloti non corriamo mai fisicamente a posto, siamo sempre rotti.” Molti hanno ripetuto questa frase, più che appropriata quando si tratta di gare di velocità. Concentrandoci sul Motomondiale, lo stiamo vedendo anche in questo periodo in tutte le categorie. Facciamo un esempio in Moto3: Albert Arenas, tutt’ora leader iridato, si è reso protagonista a Jerez2 di un bell’incidente in gara. Questa è un’immagine di caviglia e piede ad una decina di giorni di distanza, a ridosso delle prime libere a Brno.

“Dopo la caduta la caviglia si era gonfiata moltissimo, sembrava un pallone da calcio!” ricorda Albert Arenas, che ha pubblicato sul suo canale social questa immagine. Anche adesso, come vediamo, la situazione non è certo delle migliori, ma l’alfiere Aspar Team sarà regolarmente in azione a Brno fin dalle FP1. Dopo lo zero del Gran Premio d’Andalucía e la classifica accorciata sensibilmente, lo spagnolo non vuole lasciare nulla d’intentato per conservare la leadership iridata. Stringendo i denti.