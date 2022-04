Moto3 a Portimao: Foggia-Migno per spezzare il dominio spagnolo

Sarà il quarto evento del Motomondiale a Portimao, un GP quindi piuttosto ‘giovane’ rispetto a molti altri più storici. Un circuito particolare che è piaciuto subito a piloti ed appassionati, confermato quindi anche per questa stagione. Riguardo ai vincitori, in MotoGP ne abbiamo avuti tre diversi, mentre in Moto3 c’è stata una nazione dominante in particolare. Stiamo parlando della Spagna, che finora si è presa i successi sia nei due GP del Portogallo che in quello di Algarve. Dennis Foggia ed Andrea Migno, italiani di punta della categoria, cambieranno questa tendenza? Podi tricolori ce ne sono già stati, ma manca ancora il primo gradino… Intanto rivediamo i precedenti.

Il GP del Portogallo 2020

Inserito in corsa nel primo anno segnato dalla pandemia, è stato l’appuntamento che ha chiuso il campionato, un 15° round svolto a fine novembre. L’evento è stato un netto dominio di Raúl Fernández, che ha chiuso la sua avventura Moto3 con pole position, vittoria e giro veloce della corsa. Un trionfo di quasi sei secondi su Dennis Foggia, che invece è riuscito a prendersi la seconda piazza solo al fotofinish contro Jeremy Alcoba: appena 56 tra i duellanti al traguardo. Ma il maggior interesse era per la lotta iridata, ancora aperta tra ben tre piloti in vista di questo Gran Premio. Ad Albert Arenas basta un 12° posto per chiudere i conti e diventare Campione del Mondo, 174 punti in totale contro i 170 dei rivali Tony Arbolino (5°) e Ai Ogura (8°). Vice-campione è l’italiano per aver vinto anche in gara in precedenza, al contrario del collega giapponese.

Il GP del Portogallo 2021

Stavolta è il weekend del 18 aprile, appena il terzo appuntamento del campionato, inserito per sostituire le due tappe americane. Una nuova occasione però per assistere ad un altro capolavoro nell’anno d’oro di Pedro Acosta. Il debuttante di Red Bull KTM Ajo era già reduce dal suo primo trionfo ottenuto al GP di Doha (partendo dalla pit lane!), seguito al primo podio all’esordio assoluto nel Mondiale. A differenza dell’anno precedente non c’è nessuna fuga, ma una classica ‘battaglia da Moto3’, con anche Dennis Foggia ed il poleman Andrea Migno nel gruppo degli agguerriti protagonisti. Ma lo Squalo di Mazarrón è lì, tranquillo per tutta la gara, finché non decide che è giunto il momento di attaccare. Ed è all’ultimo giro che beffa l’alfiere Leopard, leader della corsa fin dal via, per poi cogliere un altro strepitoso successo, come detto il secondo in appena tre gare mondiali. Altro trionfo spagnolo quindi, podio completato dal citato duo italiano.

Il GP di Algarve 2021

Le montagne russe di Portimao tornano in corsa al posto della tappa in Australia, nuovamente cancellata nel corso del secondo anno segnato dalla pandemia. Cambiano solo denominazione e periodo dell’anno, torniamo a novembre per una 17^ corsa (su 18) che sarà determinante in ottica iridata. Al comando c’è l’esordiente-fenomeno Pedro Acosta, Dennis Foggia è secondo e lanciato in una disperata rimonta dopo un inizio di stagione con troppi bassi. Sono loro due gli attesi protagonisti della corsa e non deludono le aspettative. Sembra ormai che la lotta mondiale vada avanti fino a Valencia, ma all’ultimo giro ecco l’inatteso colpo di scena: Darryn Binder falcia Foggia, una gara che finisce prematuramente e lascia tanta amarezza nel pilota italiano. Acosta ‘respira’ e completa l’opera, prendendosi il sesto trionfo dell’anno e la corona di Campione del Mondo. Beneficiano del botto altri due italiani, ovvero Andrea Migno 2° in rimonta più Niccolò Antonelli 3°.

