Moto3 2022: Sasaki-McPhee per Max Racing Team e Husqvarna

Max Racing Team completa la sua formazione per il Mondiale Moto3 2022. Accanto ad Ayumu Sasaki arriva l'esperto John McPhee.

Line-up completata per il Max Racing Team per quanto riguarda la stagione Moto3 2022. Dopo l’annuncio di Ayumu Sasaki, ecco anche il nome del futuro compagno di box: parliamo di John McPhee, veterano nella classe minore e ad una nuova sfida con una moto differente, stavolta una Husqvarna FR 250 GP (dopo Honda, Peugeot e KTM). Dal 2013 in entry class a tempo pieno, il pilota scozzese vanta 14 podi in totale, tre dei quali sono vittorie.

“Anche quest’anno siamo riusciti a portare Husqvarna Motorcycles sul gradino più alto del podio” ha sottolineato il team principal Max Biaggi. “Gli obiettivi ambiziosi sono nella nostra natura. Nel 2022 vogliamo ampliare il nostro progetto a livello internazionale e raggiungere nuovi traguardi. La combinazione di John McPhee e Ayumu Sasaki rappresenta l’esperienza insieme a una prospettiva. Ci auguriamo che entrambi i piloti lottino nelle prime posizioni nel Mondiale Moto3.”

“Questa squadra ha già ottenuto un successo incredibile nei primi due anni” ha dichiarato John McPhee. “Avere al mio fianco esperti come Max e il team manager Peter Öttl è certo un’opportunità unica. La FR 250GP mi ha impressionato quest’anno e sono molto curioso di sapere cosa potrò fare con questo nuovo mezzo.”

