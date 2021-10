Moto2: Syahrin assente a Misano-2, al suo posto c’è Marcon

Hafizh Syahrin non parteciperà al GP dell'Emilia Romagna per problemi familiari. Al suo posto ecco Tommaso Marcon con NTS RW Racing GP.

NTS RW Racing GP con un solo pilota della sua formazione ufficiale in occasione del GP dell’Emilia Romagna. Hafizh Syahrin infatti non ci sarà per problemi familiari, più precisamente per la scelta di rimanere in Malesia, accanto ai nonni gravemente malati. Al suo posto ci sarà un altro pilota di casa, ovvero Tommaso Marcon, che ha così una nuova occasione nel Mondiale Moto2 dopo le wild card e sostituzioni disputate nel corso di questa stagione.

Nel caso del pilota malese stiamo parlando di Covid, ancora molto presente in certi paesi del mondo. I nonni dell’ex MotoGP sono appunto in gravi condizioni per questo motivo, anzi purtroppo sono alla fine, e Syahrin ha dato così priorità alla sua famiglia. Da vedere se tornerà per i prossimi GP, ma per Misano riecco il pilota di Cittadella, che in parte già conosce la NTS per averla guidata a fine 2019. Ricordiamo quest’anno le gare da sostituto di Corsi a Doha, più le wild card a Jerez, Le Mans e Mugello sempre con MV Agusta.

In seguito invece lo troviamo in azione sul territorio italiano in Aprilia RS 660 Cup, oltre ad essere attivissimo come collaudatore del progetto 660. In più, nell’ultimo periodo l’abbiamo visto in azione in MotoAmerica, categoria Twins Cup, sia in New Jersey che in Alabama come wild card ed in sella alla Aprilia RS 660 del team Robem Engineering. Un’esperienza conclusa con una vittoria e due pole position.

Foto: Facebook-Tommaso Marcon