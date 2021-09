Moto3 UFFICIALE Ayumu Sasaki passa al Max Racing Team

Ayumu Sasaki cambia team nel 2022. Di oggi l'annuncio dell'approdo nel Max Racing Team per la prossima stagione Mondiale Moto3.

Continuano gli annunci del fine settimana riguardo la prossima stagione. Oggi è il turno del Max Racing Team, che ufficializza l’arrivo di Ayumu Sasaki per il Mondiale Moto3 2022. Il pilota classe 2000 originario di Yokosuka è in uscita da KTM Tech3 dopo un biennio insieme e si unirà così alla squadra guidata da Max Biaggi e Peter Öttl. Rileva la Husqvarna guidata finora da Romano Fenati, diretto l’anno prossimo in Moto2. Lo stesso pilota ascolano dopo le qualifiche ha confermato che ad Austin potrebbe esserci l’annuncio ufficiale riguardante il suo futuro.

Ayumu Sasaki è arrivato nel Mondiale nel 2016 come sostituto, vincendo nello stesso anno la Red Bull Rookies Cup. Nel 2017 diventa pilota Moto3 a tempo pieno con SIC Racing, poi Petronas Sprinta Racing, cambiando l’anno scorso per l’esordiente KTM Tech3. Col team di Hervé Poncharal arriva il primo podio, un 2° posto nel GP di Teruel 2020. Anche quest’anno era partito carico, mostrando grande costanza da subito, ma l’importante incidente in Catalunya lo mette KO per qualche gara. Rientra nel GP di Stiria, ad Aragón arriva il secondo podio in carriera: è 3° dietro al compagno di box Öncü ed al vincitore Foggia.