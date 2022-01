Presentato oggi CFMoto Racing PrüstelGP. Dopo un 2021 da dimenticare, ecco il rinnovato progetto con un nuovo marchio e due nuovi piloti.

Tante novità per il team PrüstelGP verso il Mondiale Moto3 2022. Su tutti il marchio di moto a cui si lega (CFMoto, “costola cinese” di KTM) ed il duo di piloti che vestiranno questi colori. Il Sachsenring una volta di più ha accolto la presentazione della squadra tedesca, ora CFMoto Racing PrüstelGP, pronta per la nuova stagione in entry class. I 18enni spagnoli Carlos Tatay e Xavi Artigas sono i due ragazzi nelle quali vengono riposte tutte le speranze del team. Contando anche sulla grande esperienza di Thomas Lüthi, fresco di ritiro da pilota ed ora Direttore Sportivo, e di Massimo Capanna, il nuovo Direttore Tecnico.

Si riparte dopo un 2021 terribile a livello emotivo. “Quello capitato al Mugello è stato un grande shock.” Con queste parole, Florian Prüstel si riferisce chiaramente all’incidente fatale del suo pilota Jason Dupasquier. “La motivazione è crollata e non è stato facile, visto che tutti erano molto legati a Jason. Abbiamo poi chiesto a Filip [Salac] di tornare con noi ed abbiamo chiuso con buoni risultati.” Ora si riparte quasi da zero. “È un nuovo anno e lo affronteremo col sorriso.” Con Lüthi. “Eravamo già vicini grazie a Jason [Lüthi ne era il manager, ndr], quando abbiamo sentito che chiudeva la sua carriera ci siamo precipitati!” Oltre ad un altro “peso massimo” a livello mondiale come Capanna. “È un vero piacere averlo con noi!”

Nomi importanti per puntare ad obiettivi ambiziosi: c’è voglia di tornare in alto dopo più stagioni sottotono. “Nel 2018 abbiamo chiuso in terza posizione con Marco Bezzecchi” ha ricordato Prüstel, che vuole rivedere i suoi ragazzi a quei livelli. “Con CFMoto e la nostra nuova coppia di piloti abbiamo tutto ciò che ci serve.” Ma nessun pronostico. “È difficile farne prima dell’inizio di una stagione. Ma puntiamo ad rimanere regolarmente in top ten con tutt’e due.” Anzi, ancora di più. “Ci piacerebbe partecipare di nuovo a qualche cerimonia di premiazione.” Alias, tornare a fare festa con uno dei suoi piloti sul podio Moto3.