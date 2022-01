PrüstelGP verso il 2022 con nuovi piloti ed un progetto profondamente rinnovato. Ma con un piccolo dettaglio che non può mancare.

Di questa mattina la prima presentazione di un team Moto3 del 2022, PrüstelGP. Una squadra purtroppo protagonista in cronaca l’anno scorso per il grave incidente capitato nel corso del Gran Premio al Mugello, che è costato la vita ad uno dei suoi ragazzi. La prematura scomparsa di Jason Dupasquier è stato un brutto colpo per la struttura di Florian Prüstel, apparsa per un po’ in dubbio, prima di decidere di continuare nel nome del piccolo talento svizzero. È un progetto profondamente rinnovato quello che si presenta al via quest’anno nel Mondiale, ma c’è un emozionante dettaglio che non manca.

Si vede chiaramente in questa immagine postata sul profilo social della squadra Moto3, diventata ora CFMoto Racing PrüstelGP. “Quello che è capitato al Mugello è stato un grande shock. La motivazione è crollata, tutti erano molto legati a Jason.” Nel corso della presentazione il boss della squadra ha ricordato l’anno nero di questa struttura. Ora si riparte con rinnovata motivazione e “col sorriso”, con nuovi piloti ed un nuovo marchio. Affidandosi a Massimo Capanna come Direttore Tecnico ed al neo ritirato Thomas Lüthi (manager di Dupasquier) come Direttore Sportivo. E portando con sé il ricordo del giovane pilota svizzero.