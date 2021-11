Moto3, da dove arriva CFMoto? Un breve focus sul marchio cinese

Nel Mondiale Moto3 2022 ci sarà l'ingresso di CFMoto, in collaborazione con PrüstelGP. Da dove arriva questo marchio? Un breve focus.

La pubblicazione dell’entry list del Mondiale 2022 ha confermato una volta di più l’arrivo di un nuovo marchio. In Moto3 PrüstelGP darà ufficialmente il via alla collaborazione con CFMoto, marchio cinese all’esordio quindi nel Campionato del Mondo. Accanto ai marchi già esistenti, ovvero Honda, KTM, Husqvarna e GasGas, ecco un’altra novità per il prossimo campionato. Sottolineando che le due moto a disposizione dei futuri piloti Tatay e Artigas saranno prototipi basati sulla RC4 della casa di Mattinghofen.

La fondazione di CFMoto risale al 1989 a Hangzhou, dove ha la sua sede attuale: un marchio di proprietà del gruppo cinese Zhejiang Chunfeng Power. È una delle oltre 200 compagnie presenti sul territorio nazionale impegnate nella produzione e nel commercio di motocicli. Non solo: il suo impegno si estende anche ai fuoristrada, oltre a produrre componenti di motori distribuite in oltre 2000 compagnie in tutto il mondo. Dall’anno della sua fondazione sono stati sviluppati un centinaio di veicoli di diversa cilindrata, forte anche della joint venture avviata circa un decennio fa con KTM. Questi accordi non sono una novità per i marchi cinesi: guardando in casa nostra, due esempi sono l’accordo tra Zongshen e Piaggio, oppure quello tra Lifan e MV Agusta.

Un rapporto industriale e societario tra i due marchi andato sempre più rafforzandosi, arrivando l’anno prossimo all’entrata di CFMoto in Moto3. Come detto, con due moto basate sulla KTM RC4 e con il massimo supporto dal partner tecnico. “Una nuova avventura, siamo davvero emozionati” è stato il commento del Responsabile dello Sviluppo Su Zhen. Non è la prima volta per un’azienda cinese: la già citata Zongshen, nel 2005 in 250cc con un suo team e due ragazzi cinesi (ma con moto Yamaha). Il tentativo di realizzare una 125cc per il marchio Haoiue è finito molto presto, così come la stessa prova attuata da Loncin, poi ereditata da Malaguti.

Foto: PrüstelGP