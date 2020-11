Moto2 UFFICIALE Yari Montella nel Mondiale, triennale con Speed Up

Yari Montella approda nel Campionato del Mondo. Ufficializzato un accordo triennale con Speed Up, struttura con cui quest'anno ha trionfato nel CEV Moto2.

Arriva oggi una bella ufficialità per i nostri colori. A tre giorni dal titolo Europeo Moto2, viene annunciato l’ingaggio di Yari Montella nel Mondiale. Un bel triennale per il pilota salernitano, che vestirà i colori della struttura che l’ha portato al successo nel CEV di categoria. Dopo un 2020 stellare, ecco la meritata promozione per il 2021. Al contempo la struttura vicentina annuncia anche il rinnovo di Jorge Navarro, che quindi affiancherà il ventenne di Oliveto Citra.

Chiaramente felice il nostro portacolori: un bel regalo dopo una stagione da dominatore. Ora lo attende una bella sfida coi piloti più veloci del mondo nella classe intermedia del Motomondiale. “Ringrazio Luca [Boscoscuro] per avermi dato l’opportunità di approdare al Mondiale” ha dichiarato Yari Montella. “Sono entusiasta e pronto ad iniziare questa nuova avventura. L’obiettivo è migliorarmi sempre e raggiungere il massimo assieme a Speed Up!”

“Sono lieto dell’arrivo di Yari” ha aggiunto il team manager Luca Boscoscuro. “Ritengo sia un giovane pilota dal potenziale elevato. Yari, Campione Europeo Moto2 2020, ha dimostrato impegno, professionalità e crescita nei due anni del CEV trascorsi con noi. Per questo sono entusiasta di accoglierlo nel team Speed Up Racing. È un progetto triennale che punta alla crescita del pilota con l’obiettivo di fargli esprimere al meglio il suo talento per raggiungere assieme grandi risultati.”