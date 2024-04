Supersport Assen, Montella “Problema meteo ma sono tranquillo”

Il Mondiale Supersport da tappa ad asse, la “Cattedrale della velocità”, una pista iconica che di solito esalta il talento dei piloti ma non nasconde tante insidie. La principale è quella legata al meteo che in Olanda in aprile non è dei migliori. Molti danno come favorito Stefano Manzi ed il Ten Kate, squadra di casa ma Yari Montella quest’anno è in veramente al top. Il pilota del team Barni è cresciuto tanto negli ultimi mesi. Ha vinto le prime due gare stagionali ed ha conquistati due quarti posti a Barcellona conquistando punti utilissimi per la classifica. Alla vigilia del terzo round stagionale è in testa al Mondiale Supersport con quattro punti di vantaggio su Marcel Schroetter (in sella alla MV Agusta del team ufficiale) e con undici su Stefano Manzi.

Ad Assen Yari Montella non ha ancora ottenuto risultati di rilievo in Supersport tuttavia l’anno scorso ha fatto una buona qualifica girando su tempi interessanti.

“Sicuramente si punta a fare un buon risultato – dice Yari Montella a Corsedimoto – La pista mi piace. Già l’anno scorso mi sono trovato abbastanza bene con la moto su questo circuito. Ora stiamo vivendo una situazione ben diversa rispetto a quella del 2023 però sono abbastanza tranquillo. Mi sono allenato molto per arrivare pronto a questo appuntamento. Credo che abbiamo tutte le potenzialità e le carte in regola per fare bene”.

L’avversario principale è il meteo

“Spero sia clemente anche se per il venerdì le previsioni hanno messo pioggia tutto il giorno. Mi auguro che le due gare siano completamente sull’asciutto oppure sul bagnato non in condizioni miste. Però chiaramente su questo non ci si può far nulla e le condizioni saranno le stesse per tutti quindi dovremo essere bravi noi ad adattarci prima possibile. L’obbiettivo ovviamente è fare il massimo. Il top sarebbe vincere ma se non si riesce bisogna conquistare il miglior risultato possibile. Vediamo cosa ci riserva il week-end”.

