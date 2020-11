Moto3 UFFICIALE Izan Guevara, salto mondiale con Aspar Team

Izan Guevara sarà nel Mondiale l'anno prossimo. Aspar Team 'promuove' il suo fresco campione CEV Moto3 nel Campionato del Mondo.

Domenica il giovane Izan Guevara ha vinto il Mondiale Moto3 Junior, un anno dopo il titolo ETC. Nel 2021 lo ritroveremo nel Campionato del Mondo: il talentuoso pilota spagnolo ha firmato con Aspar Team, stessa struttura che l’ha seguito nel CEV. Un bel premio per il piccolo campione, autore di una grande stagione conclusa con il secondo campionato in due stagioni.

“Sono davvero contento di esordire nel Mondiale” ha dichiarato il 16enne spagnolo. “Mi sono trovato bene con la squadra fin dal primo momento e voglio continuare a crescere con loro.” Riguardo la stagione nel CEV Moto3, “All’inizio l’obiettivo era la top ten, magari con qualche podio. Assieme al team però abbiamo fatto un gran lavoro ed è arrivato il titolo. L’anno prossimo puntiamo a fare esperienza, conoscere i circuiti e crescere costantemente.”

“Izan ha completato una stagione incredibile” ha aggiunto Jorge ‘Aspar’ Martínez. “La seconda parte in particolare è stata pazzesca. Ha conquistato sei vittorie consecutive, mancandone un’altra per penalità. È un pilota che rende tutto molto facile e siamo convinti che abbia davanti a sé un grande futuro. Siamo contenti di continuare a lavorare insieme.”