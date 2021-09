Moto2 UFFICIALE Sean Dylan Kelly, biennale con American Racing Team

Duo a stelle e strisce per l'American Racing Team nel 2022. Arriva Sean Dylan Kelly, fresco campione MotoAmerica Supersport, accanto a Beaubier.

Arriva un volto statunitense (quasi) nuovo l’anno prossimo nel Mondiale Moto2. Arriva l’ufficialità dell’approdo di Sean Dylan Kelly nella classe intermedia del Campionato del Mondo. Si forma così un 1-2 a stelle e strisce con Cameron Beaubier nel American Racing Team. Il fresco campione MotoAmerica Supersport (con 10 vittorie in 14 gare) ha l’occasione di realizzare un grande sogno, ovvero sfidare i piloti del Motomondiale. Ma ricordiamo che nel 2019 lo troviamo in Moto2 a Valencia, sostituto di Lecuona ‘promosso’ in MotoGP.

Proprio in quell’occasione aveva già formato una coppia statunitense nella stessa struttura, ma con Joe Roberts. “Prima di tutto ringrazio Eitan Bitbul, John Hopkins e gli altri membri dell’American Racing Team per aver deciso di credere in me dandomi questa incredibile opportunità.” Il 19enne statunitense sottolinea che “Correre nel mondiale è un sogno che diventa realtà e non vedo l’ora di entrare a far parte di questo paddock. Tutto questo mi rende molto orgoglioso e sarò felice di condividere il box con Cameron Beaubier.”