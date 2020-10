Moto2 UFFICIALE Baldassarri passa a MV Agusta Forward nel 2021

Lorenzo Baldassarri passa a MV Agusta Forward nel 2021. "Continuiamo il lavoro iniziato anni fa" ha dichiarato il boss della squadra, Giovanni Cuzari.

Lorenzo Baldassarri a fine stagione lascerà Pons Racing per accasarsi in MV Agusta Forward Racing. Una sorta di ‘ritorno a casa’ per il #7, che ha già corso con la struttura di Giovanni Cuzari nel triennio 2015-2017. Certo ora vestirà anche i colori del prestigioso marchio MV Agusta, con cui affronterà la stagione 2021. Prende il posto di Stefano Manzi, verso il team di Sito Pons, da vedere chi sarà il suo futuro compagno di squadra. Un cambiamento che ha con sé la voglia di rilanciarsi dopo un’annata particolarmente complessa.

“Sono contento di avere questa possibilità” ha dichiarato Lorenzo Baldassarri. “Innanzitutto perché ho già corso con questa squadra e ringrazio Giovanni Cuzari per la fiducia che ripone in me. È bello poter continuare un lavoro che era stato interrotto. Inoltre per me è un onore correre con un marchio così importante, che ha molta storia alle spalle. Sarebbe bellissimo poterlo riportare in alto nelle classifiche. Voglio ringraziare tutte le persone che, anche se i risultati al momento non stanno aiutando, credono comunque in me e continuano a sostenermi. Grazie a tutte le persone che mi sono vicine, che lavorano per me e alla mia famiglia.”

“Sono molto contento di poter continuare il lavoro iniziato anni fa con Lorenzo” ha aggiunto il boss Giovanni Cuzari, che come detto dà il bentornato a quello che è stato anni fa già un suo pilota. “Farlo con MV Agusta mi emoziona ancor di più. Tutti noi crediamo moltissimo nella sua velocità e non vedo l’ora di vederlo in sella della nostra F2.”