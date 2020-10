Moto2 UFFICIALE Stefano Manzi nelle file di Pons Racing nel 2021

Stefano Manzi approda in Pons Racing nel 2021. Ufficializzato l'accordo che lega il pilota di Rimini al team di Sito Pons per la prossima stagione.

Ufficializzata un’altra mossa di mercato per quanto riguarda la categoria Moto2. Stefano Manzi cambia casacca: affronterà la stagione 2021, la quinta nella classe intermedia del Motomondiale, vestendo infatti i colori del team di Sito Pons. Prenderà il posto occupato finora da Lorenzo Baldassarri, affiancando Hector Garzó (legato al team da un biennale).

“Ringrazio Sito Pons per questa opportunità” ha dichiarato Stefano Manzi, quindi ufficialmente in uscita dal team Forward, di cui fa parte dal 2018. “Così come la VR46 Riders Academy per averlo reso possibile. Ora devo solo pensare a concludere al meglio la stagione in corso, ma sono davvero contento di questa firma. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione.”

“Diamo un grande benvenuto a Stefano nella nostra squadra” ha aggiunto il boss del team in Moto2, Sito Pons. “È un pilota giovane, di soli 21 anni, ma con un grande potenziale. La sua esperienza nella categoria sarà preziosa per una squadra come la nostra: sono sicuro che insieme arriveremo a lottare per le posizioni di testa. Siamo davvero soddisfatti del raggiungimento di questo accordo.”