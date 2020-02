Moto2, Sam Lowes: “Essere in Qatar sarebbe un successo”

Test ufficiali senza Sam Lowes, fermo per un infortunio alla spalla. Il pilota britannico in dubbio per il primo GP, ma al lavoro per provare ad esserci.

Sono iniziati gli ultimi test Moto2, ma Sam Lowes non vi prende parte. Il pilota britannico, quest’anno passato a EG 0,0 Marc VDS, è infatti rimasto a casa, convalescente dopo un importante infortunio alla spalla destra rimediato nei test privati a Jerez. Esclusa fin da subito la sua presenza in queste ultime prove Moto2 ufficiali, in dubbio anche la sua partecipazione al primo GP stagionale a Losail, al via la settimana prossima.

“Partirò per il Qatar venerdì” ha segnalato Sam Lowes. “In questi giorni stiamo lavorando parecchio, svolgendo tanta fisioterapia alla spalla. Ad essere sincero mi sento meglio ogni giorno, ma devo avere ancora un po’ di pazienza prima di riuscire a guidare una moto. Sono concentrato sul primo GP stagionale, sarebbe un successo riuscire ad esserci dopo questo infortunio. Ci proveremo, non vedo l’ora di iniziare il campionato!”