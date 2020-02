Jorge Navarro si impone nel venerdì di test Moto2 a Losail. Il pilota Speed Up chiude davanti a Xavi Vierge e ad Enea Bastianini.

Cominciano così gli ultimi test prima dell’inizio della stagione 2020. Piloti Moto2 in pista a Losail, con Jorge Navarro autore del miglior crono di giornata. Testa della classifica combinata per l’alfiere Speed Up, che precede Xavi Vierge ed Enea Bastianini. Ricordiamo che manca Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS), che sta recuperando da un infortunio alla spalla. Presente invece Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing), convalescente da una piccola lesione ad un dito riportata nel corso dei test ufficiali a Jerez. Il programma in Qatar

Prima sessione di giornata con Thomas Lüthi al comando della classifica dei tempi. Unico a scendere sotto il muro dei due minuti, lo svizzero di Intact GP precede Remy Gardner (SAG Team) e Marco Bezzecchi (Sky VR46), miglior italiano del turno. Top ten anche per Lorenzo Baldassarri (FlexBox HP40) 5° ed Enea Bastianini (Italtrans Racing) 9°, quest’ultimo il primo ad accusare un secondo di ritardo dal capoclassifica.

Secondo turno con pista più rodata e tempi sempre più rapidi. Ci pensa Jorge Navarro (Speed Up) a mettere tutti in riga con un 1:59.335, a tre decimi ci sono Xavi Vierge (Petronas Sprinta Racing) e Tetsuta Nagashima (Red Bull KTM Ajo). Miglior italiano in questa sessione è Enea Bastianini con il 6° tempo a mezzo secondo dalla vetta, in top ten anche il best rookie 2019 Fabio Di Giannantonio (Speed Up) e Luca Marini (Sky VR46).

I tempi migliori di questa giornata li troviamo per la maggior parte nell’ultimo turno. Il pilota Speed Up Jorge Navarro abbassa ancora il suo tempo stampato nella sessione precedente, chiudendo con un 1:59.168 che gli permette di mantenere la prima piazza. A poco più di due decimi ci sono Xavi Vierge (Petronas), Enea Bastianini (Italtrans) e e Joe Roberts (American Racing).

La classifica combinata