Gabriel Rodrigo chiude al comando la prima giornata di test in Qatar. Seguono Albert Arenas ed Ai Ogura, fermo Romano Fenati per influenza.

Scattano gli ultimi test in Qatar per la categoria Moto3, con Gabriel Rodrigo al comando della classifica dei tempi. Scatta al meglio l’alfiere di Fausto Gresini, che con un crono di 2:05.593 ha preceduto Albert Arenas e Ai Ogura. In pista non c’è Romano Fenati (Max Racing Team), fermato dall’influenza. Per precauzione gli è stato fatto anche l’esame per il coronavirus, risultato negativo. Rimangono altri due intensi giorni di prove da disputare, il programma completo

Primo turno di giornata su pista piuttosto sporca, chiuso nel segno del duo Snipers. Tony Arbolino e Filip Salač dettano il passo assicurandosi le prime due posizioni in classifica, staccati tra loro di appena 9 millesimi. Segue in terza piazza il pilota SIC58 Squadra Corse Tatsuki Suzuki, davanti a Gabriel Rodrigo (Gresini Racing) ed al rookie Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo). Top ten, completata da Niccolò Antonelli, racchiusa in 9 decimi.

Seconda sessione svolta invece su pista più gommata, con tempi che di conseguenza si abbassano notevolmente rispetto alle FP1. Albert Arenas (Aspar Team) lima di circa un secondo mezzo il crono di Arbolino, stampando un 2:06.528 che gli permette di chiudere al comando. Seconda piazza per John McPhee (Petronas Sprinta Racing) a due decimi, terzo è il rookie del team Gresini, Jeremy Alcoba. Top ten per Tony Arbolino 7° ed Andrea Migno (Sky VR46) subito dietro a 7 millesimi.

Nel terzo ed ultimo turno di giornata però registriamo i tempi più rapidi. Svetta in particolare Gabriel Rodrigo (Gresini Racing), che con un 2:05.593 è il migliore del venerdì davanti ad Albert Arenas (unico assieme all’argentino sotto il muro di 2:06) e ad Ai Ogura (Honda Team Asia). Distacchi che aumentano sensibilmente in questa sessione: i primi quattro sono racchiusi in sette decimi, dal 5° posto in giù si supera il secondo. Miglior italiano Tony Arbolino, autore in questa sessione del 6° crono, 10° Niccolò Antonelli.

La classifica combinata