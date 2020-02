Sam Lowes KO per lesioni alla spalla destra in seguito ad un incidente a Jerez. Non disputerà i test ufficiali, da vedere per il primo GP dell'anno.

Non inizia bene il 2020 di Sam Lowes. Il pilota britannico infatti, presente alla due giorni di test privati a Jerez, ha riportato un infortunio ad una spalla. In seguito ad un incidente gli sono state riscontrate frattura e dislocazione della spalla destra. Un fatto che lo pone fuori gioco per i prossimi test ufficiali, ma è anche a rischio per il primo GP stagionale. Si parla infatti di un periodo di recupero di quattro settimane.

Attivissimo per tutti e due i giorni assieme agli altri alfieri EG 0.0, Lowes è più carico che mai per questa nuova stagione, ingaggiato dal team campione del mondo. L’incidente è avvenuto proprio durante questi test privati. Il pilota è stato portato subito al Hospital Universitari Dexeus di Barcellona, affidato alle cure del dottor Xavier Mir. Gli esami hanno confermato la lesione: la testa dell’omero è fratturata ed i legamenti dell’articolazione della spalla sono rotti.

Sam Lowes dovrà sottoporsi ad un trattamento di radiologia e ultrasuoni prima di iniziare la riabilitazione vera e propria. Per questo motivo l’iridato Supersport 2013 non s’è visto alla presentazione della squadra per la stagione 2020. Un bel problema per EG 0,0 Marc VDS, che rischia di presentarsi alla prima gara senza un pilota. Il tempo stimato infatti è di circa quattro settimane: una corsa contro il tempo, visto che il primo GP della stagione scatterà a Losail nel fine settimana del 6-8 marzo.