VIDEO Il Team HRC pronto per la nuova stagione MXGP, con Tim Gajser e Mitch Evans già in evidenza agli Internazionali d'Italia.

Il Team HRC è pronto per affrontare il Campionato del Mondo MXGP 2020. Alle spalle prestazioni dominanti negli Internazionali d’Italia, dove l’iridato 2019 Tim Gajser e Mitch Evans sono andati a due a due nei campionati MX1 e Superfinal. Per loro la vittoria in tutte e sei le gare, mantenendosi sempre al comando.

È stato un ottimo inizio per la nuovissima Honda CRF450RW, che i due alfieri Honda hanno testato in Sardegna, in preparazione del primo round del campionato MXGP. Si comincia a fare sul serio nel bacino di Matterley, in Gran Bretagna, dal 29 febbraio al 1 marzo.