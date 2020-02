Moto2/3: Bezzecchi e Rodrigo al top nei test privati a Jerez

Chiusi due giorni di test privati a Jerez per Moto2 e Moto3. Marco Bezzecchi e Gabriel Rodrigo i migliori delle rispettive categorie.

Il meteo ha concesso due splendide giornate soleggiate a Jerez, dove alcuni team Moto2 e Moto3 hanno realizzato dei test privati. I più veloci sono stati Marco Bezzecchi (Sky Racing VR46) in Moto2 e Gabriel Rodrigo (Kömmerling Gresini) in Moto3. Si torna in pista ufficialmente dal 19 al 21 febbraio, ma nel frattempo si ‘recuperano’così i test saltati a novembre per le avverse condizioni meteo. Di tutt’altro tenore invece quanto visto ieri e oggi. Giovedì e venerdì girerà qualche altro team.

Alla fine della prima giornata era stato Jorge Martín a realizzare il miglior tempo in Moto2. Ricordiamo che l’alfiere Red Bull KTM Ajo è all’esordio in sella alla KALEX dopo l’addio di KTM alla categoria intermedia. Dietro di lui ci sono Luca Marini e le Speed Up di Jorge Navarro e Fabio Di Giannantonio. Per la categoria Moto3 invece è Sergio García (Estrella Galicia 0,0) a dettare il passo, seguito da Ai Ogura e Gabriel Rodrigo. Il miglior italiano de lunedì a Jerez è stato Stefano Nepa, a poco più di un secondo di ritardo dal capoclassifica.

Seconda ed ultima giornata di test, sempre marcata dal cielo soleggiato, chiusa con un pilota italiano al comando in Moto2. Marco Bezzecchi, passato quest’anno a Sky VR46, chiude con il miglior tempo assoluto di questi test. Dietro di lui c’è il nuovo alfiere Petronas Xavi Vierge, terza piazza per il rookie Aron Canet. Da segnalare un incidente per Jorge Martín, che appare dolorante ad un piede. Per quanto riguarda la Moto3, Gabriel Rodrigo lima il crono di García ed è il più veloce di questi test. Sul ‘podio’ Ai Ogura e John McPhee, ancora una volta miglior italiano Stefano Nepa con l’8° tempo della categoria.

Come anticipato all’inizio, giovedì e venerdì qualche squadra sarà ancora al lavoro per un paio di giornate di test privati. Nello specifico, parliamo di Leopard Racing (Jaume Masiá e Dennis Foggia) per la Moto3, assieme alle squadre Moto2 Italtrans Racing Team (Enea Bastianini, Lorenzo Dalla Porta) e Intact GP (Thomas Lüthi, Marcel Schrötter).

