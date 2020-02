Moto2 e Moto3, al via due giorni di test privati a Jerez

Piloti Moto2 e Moto3 in azione sul Circuito de Jerez per due giornate di test privati. Tutti i nomi di ragazzi e squadre al lavoro.

Manca ancora ai primi test ufficiali (19-21 febbraio), ma per alcuni piloti Moto2 e Moto3 si lavora già. Ben 18 ragazzi della categoria intermedia e quasi altrettanti di quella minore saranno protagonisti oggi e domani a Jerez de la Frontera, che ospita due giornate di test privati dopo quelli a Valencia. Qualche esordio/ritorno, conferme ed alcuni cambi di team in queste sessioni di prove, in programma dalle 10:00 alle 18:00 ed aperte al pubblico. Vediamo chi sarà al via.

Per la categoria Moto2 abbiamo nove squadre attive sul tracciato andaluso. Parliamo di EG 0,0 Marc VDS (Augusto Fernández e Sam Lowes), Honda Team Asia (Somkiat Chantra e Andi Gilang), il team Ajo (Jorge Martín e Tetsuta Nagashima). Petronas Sprinta Racing (Jake Dixon e Xavi Vierge), Sky Racing Team VR46 (Luca Marini e Marco Bezzecchi), Speed Up (Jorge Navarro e Fabio Di Giannantonio), NTS RW Racing GP (Jesko Raffin e Bo Bendsneyder). Aspar Team (Aron Canet e Hafizh Syahrin), Gresini (Nicolò Bulega ed Edgar Pons).

Per quanto riguarda la Moto3 invece, sono otto le squadre che hanno deciso di partecipare coi propri piloti. Si tratta di Honda Team Asia (Ai Ogura e Yuki Kunii), Red Bull KTM Ajo (Raúl Fernández e Kaito Toba). Petronas Sprinta Racing (John McPhee e Khairul Idham Pawi), CIP (Darryn Binder e Maximilian Kofler) Estrella Galicia 0,0 (Sergio García e Ryusei Yamanaka), Gresini (Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba). Sky Racing Team VR46 (Celestino Vietti ed Andrea Migno), Aspar Team (Stefano Nepa ed Albert Arenas).