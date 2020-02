Concluse due giornate di test privati a Valencia. Piloti e team Moto3 alla prima presa di contatto per la nuova stagione.

Alcuni piloti e team della categoria Moto3 hanno sfruttato due giornate a Valencia per iniziare a lavorare sul 2020. Tredici ragazzi in tutto sono scesi in pista sul soleggiato Circuit Ricardo Tormo (con temperature attorno ai 20°) dalle 10:00 alle 17:00, tra rookie, cambi di casacca e piloti di maggiore esperienza.

Tra i volti nuovi c’è Davide Pizzoli, esordiente quest’anno nel Mondiale Moto3 con BOÉ Skull Rider. Cambio di team invece per il suo compagno di squadra Riccardo Rossi, in arrivo da Gresini. Oltre ad un nuovo team, devono conoscere anche moto differenti: entrambi infatti passano da Honda a KTM. Rookie e pilota con un anno di esperienza anche per Estrella Galicia 0,0: il primo è Ryusei Yamanaka, il secondo è Sergio García.

New entry e pilota esperto per Kömmerling Gresini. Jeremy Alcoba ha completato una specie di ‘shakedown’ con la nuova moto, Gabriel Rodrigo ha iniziato quella che sarà la seconda stagione con il team di Fausto Gresini. Nuova coppia ma di piloti già esperti per Leopard Racing. Jaume Masiá e Dennis Foggia hanno avuto modo di conoscere le rispettive Honda, un bel salto per due piloti che fino all’anno scorso guidavano la KTM.

Team immutato invece in SIC58 Squadra Corse. Niccolò Antonelli si è ormai lasciato alle spalle gli infortuni che hanno condizionato il suo 2019, Tatsuki Suzuki è più carico che mai. Cambio a metà in Snipers Team, che ha ritrovato Tony Arbolino e realizzato i primi test con il nuovo arrivato Filip Salač. Per finire, un altro esordiente è l’unico pilota di Avintia Racing, Carlos Tatay.