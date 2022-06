Moto2 Sachsenring, Prove 1: Augusto Fernandez al top, Vietti solo 21°

Dominio spagnolo nella prima sessione di prove libere in Germania. Comanda Augusto Fernández, che precede Alonso López (caduto) ed Aron Canet, acciaccato per il polso già dolorante e per un incidente stradale dei giorni scorsi. Iniziano indietro invece i due ragazzi al comando della classifica iridata: il leader Moto2 Celestino Vietti infatti è 21° in questa sessione, preceduto dal rivale diretto Ai Ogura. Non sono mancati anche svariati incidenti: ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 1

Da sottolineare in primis la presenza di Aron Canet. Il pilota spagnolo e la sua ragazza sono stati protagonisti di un incidente stradale pochi giorni fa, fortunatamente senza conseguenze serie. Si rivede Alex Toledo, schierato per questo GP e per la tappa ad Assen (per il momento) al posto di Gabriel Rodrigo. C’è anche il rookie Keminth Kubo, tornato in azione dopo il lutto in famiglia.

Non inizia bene il turno per Tony Arbolino, subito protagonista di un highside senza conseguenze. La curva 1, come in MotoGP, si conferma poi punto di incidenti: è il caso di Albert Arenas, in seguito tocca anche a Fermín Aldeguer. La sequenza di cadute però continua: Keminth Kubo cade all’entrata nella Waterfall, a referto un violento highside per Barry Baltus alla curva 8, Niccolò Antonelli scivola alla Sachsenkurve. In quest’ultima curva cade anche Alonso López poco dopo essere passato in seconda posizione. Il turno si chiude con Augusto Fernández in vetta davanti al #21 di Speed Up, Aron Canet completa un tris spagnolo. Inizio in salita per il leader Moto2 Celestino Vietti, 21° in questa prima sessione al Sachsenring.

La classifica Moto2

Foto: motogp.com