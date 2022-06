Moto2: Alex Toledo con SAG Team anche per i prossimi due GP

La stagione di Gabriel Rodrigo è finita prima della gara del GP d’Italia (i dettagli). SAG Racing Team quindi dovrà andare avanti con sostituti al posto del suo rookie Moto2. Si rivede Alex Toledo per i prossimi due GP: il pilota spagnolo, dopo il debutto mondiale avvenuto in Catalunya, disputerà anche gli appuntamenti al Sachsenring e ad Assen.

Il pilota classe 2001 di Calafell non ha esordito con grande successo, visto che la sua gara è durata pochi giri. Il weekend successivo, ovvero quello appena concluso, Alex Toledo ha disputato la tappa dell’Europeo Moto2 sempre al Montmeló. Protagonista in entrambe le corse per il podio, ha chiuso 4° in Gara 1, mentre in Gara 2 ha conquistato il suo primo podio in campionato. Sull’onda dell’entusiasmo per questo bel risultato, ecco che lo ritroveremo nei GP di Germania e Paesi Bassi.

Foto: Instagram-SAG Racing Team