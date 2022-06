Moto2: incidente stradale per Aron Canet. “Solo un brutto spavento”

Brutto incidente stradale per Aron Canet nella serata di sabato. Come riportato da varie fonti locali, il pilota Moto2 è stato soccorso alle 19:30 nel tratto di strada tra Alzira e Corbera, che l’alfiere del team Pons stava percorrendo assieme alla fidanzata a bordo della sua Chevrolet Corvette. Cause ancora da chiarire, è servito l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dalle macerie, per poi trasferirlo all’ospedale La Ribera, dove ha trascorso la notte in osservazione. Per lo spagnolo si parla di una botta in testa e qualche livido, ma certo è andata bene…

Foto: Bombers – Consorci Provincial de Valencia

Questa è la foto dell’incidente, un’immagine pubblicata da chi ha prontamente soccorso il pilota. Ma per fortuna tutto si è risolto per il meglio. “Ieri abbiamo avuto un incidente, ero il copilota, ma fortunatamente sia io che la mia ragazza stiamo bene. Tutto si è risolto con qualche livido ed un grosso spavento.” Con queste parole pubblicate oggi, Aron Canet ha infatti rassicurato tutti sulle sue condizioni. Da vedere ora se ci saranno conseguenze per quanto riguarda la sua presenza nel prossimo round Moto2, in programma tra pochi giorni al Sachsenring.

Foto: motogp.com