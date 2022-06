MotoGP, tutto pronto al Sachsenring: ecco gli orari TV e streaming

In archivio la giornata di dichiarazioni e conferenze stampa, ora si comincia a fare sul serio. Scatta il GP al Sachsenring, che segna la metà di questa stagione 2022. Da domani avremo le prime risposte tra MotoGP, Moto2 e Moto3: di seguito tutti gli orari TV del Gran Premio di Germania. La diretta integrale sarà garantita da motogp.com e Sky Sport MotoGP (in abbonamento), on demand su NowTV e SkyGo. Su TV8 infine saranno visibili in diretta sia le qualifiche che le gare.

Le highilights su Corsedimoto

Come di consueto Corsedimoto vi proporrà le highlights di prove e gare di tutte le categorie, oltre ad interviste, focus tecnici e approfondimenti. Tutti i video sono di altissima qualità, inoltre ricordiamo che per vedere le immagini non c’è bisogno di registrazione, è tutto gratis.

La programmazione Sky Sport

Venerdì 17 giugno

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 1

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 1

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 1

13:15-13:55 Moto3 Prove Libere 2

14:10-14:55 MotoGP Prove Libere 2

15:10-15:50 Moto2 Prove Libere 2

Sabato 18 giugno

9:00-9:40 Moto3 Prove Libere 3

9:55-10:40 MotoGP Prove Libere 3

10:55-11:35 Moto2 Prove Libere 3

12:35-13:15 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

13:30-14:00 MotoGP Prove Libere 4

14:10-14:50 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

15:10-15:50 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Domenica 19 giugno

9:00-9:10 Moto3 Warm Up

9:20-9:30 Moto2 Warm Up

9:40-10:00 MotoGP Warm Up

11:00 Moto3 Gara

12:20 Moto2 Gara

14:00 MotoGP Gara

La programmazione TV8

Foto: KTM Images