Moto2: Red Bull KTM Ajo annuncia Remy Gardner per il 2021

Remy Gardner approda in Red Bull KTM Ajo nel 2021. Ufficializzato l'accordo tra la squadra Moto2 di Aki Ajo ed il pilota australiano.

Ufficializzato un movimento di mercato Moto2 per la stagione 2021. Remy Gardner l’anno prossimo lascia SAG Team per vestire i colori di Red Bull KTM Ajo, diventando l’ultimo acquisto quindi della Academy della struttura austriaca. L’obiettivo chiaramente è uno solo solo: riuscire a lottare per il titolo della classe intermedia. Il 22enne figlio d’arte comunque sta mostrando costantemente progressi, interrotti la scorsa settimana da fratture riportate a dita di mano e piede dopo un incidente nel warm up. Da ricordare poi come anche in un recente passato KTM si sia interessata a lui, ma in ottica MotoGP (ne abbiamo parlato qui).

“È un giovane talento, ma con una buona esperienza mondiale” ha sottolineato il boss Aki Ajo. “Questa combinazione è perfetta per il nostro progetto di crescita dei piloti. Come team noi puntiamo solo a dargli una mano per mostrare quello che sa fare. Non vediamo l’ora di lavorare assieme.” Soddisfatto anche Pit Beirer. “Crediamo sia un pilota speciale, abbiamo visto davvero cose buone da lui nel corso degli anni. Assieme all’esperienza di Aki possiamo permettergli di compiere importanti passi avanti.”

Chiaramente grande soddisfazione da parte del pilota, operato proprio ieri per gli infortuni sopra citati ed in fase di riabilitazione. Occuperà la sella che lascerà libera Jorge Martín, diretto in Ducati Pramac in MotoGP. “Sono davvero felice di questo accordo, e fiero di far parte di questa squadra. Voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di avere questa opportunità per il 2021 e chi me l’ha data. Non vedo l’ora di cominciare a lavorare assieme, possiamo raggiungere risultati importanti.”