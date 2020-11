Moto2 Portimao, Prove 2: Luca Marini il migliore del venerdì

Luca Marini piazza all'ultimo il miglior crono del venerdì a Portimao. Seguono Sam Lowes e Lorenzo Baldassarri, 5° il leader Moto2 Bastianini.

Luca Marini manca un segnale ai rivali in ottica iridata. Lo dimostra il miglior crono stampato nel pomeriggio a Portimao, davanti a Sam Lowes (tutt’altro che a posto fisicamente…) ed a Lorenzo Baldassarri. Per quanto riguarda gli altri contendenti, il leader Moto2 Enea Bastianini chiude col 5° tempo, Marco Bezzecchi invece è 9°, provvisoriamente in Q2 anche Di Giannantonio, Bulega e Manzi.

Subito al via c’è qualcosa che non va per Martín: la fumata bianca dal posteriore lo costringe a parcheggiare quasi subito la sua KALEX. Abbiamo Schrötter regolarmente in azione dopo la caduta nelle FP1, mentre Lowes si fa vedere stampando presto il miglior giro del weekend, con il compagno di box a ruota. In seguito scivola Chantra, lo ricordiamo fresco di rinnovo per il 2021.

Come per le altre categorie, i tempi sono sempre più rapidi, con quindi svariati cambiamenti in classifica. Alla fine il miglior crono sembra nelle mani di Sam Lowes, ma Luca Marini fa meglio e chiude davanti in questo venerdì di libere. Segue il britannico, terza piazza per Lorenzo Baldassarri davanti al compagno di box Hector Garzó.

