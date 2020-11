Moto2-Moto3, la stagione 2021 è già cominciata con i primi test

Motomondiale, primi test 2021. Qualcuno a Portimao, altri a Jerez, ma soprattutto giovedì e venerdì avremo vari team Moto2 e Moto3 sulla pista andalusa.

Nemmeno il tempo di finire il 2020 che già si lavora per l’anno prossimo. Qualcuno ha provato lunedì a Portimao, altri sono spostati a Jerez, ma domani e venerdì vedremo la maggiore attività proprio sulla pista andalusa. Si apriranno due giorni di test privati (10-18 gli orari delle sessioni) con vari team Moto2 e Moto2 protagonisti, anche per un primo assaggio di alcuni dei volti nuovi delle categorie. Facciamo il punto.

Partiamo da quanto successo lunedì in Portogallo: il campione Moto3 in carica Albert Arenas ha ‘festeggiato’ il titolo realizzando i primi giri in sella alla Speed Up di Aspar Team in Moto2. Non l’unico: c’era per esempio anche Ai Ogura, pure lui all’esordio nella classe intermedia, così come il vincitore dell’ultimo GP Raúl Fernández. Per la classe minore segnaliamo le prime tornate di Niccolò Antonelli con i colori Reale Avintia Racing, o Sergio García con Aspar Team.