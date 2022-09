Moto2 Motegi: Ogura, storico trionfo e -2 da Fernandez! Vietti game over

Il Gran Premio del Giappone è stato determinante, sono solo Ai Ogura ed Augusto Fernandez i candidati per il titolo Moto2 2022. Aron Canet e Celestino Vietti cadono, autoeliminandosi definitivamente dalla corsa… Mentre il duo protagonista continua a mostrare costanza, la giusta cattiveria e nervi saldissimi. Anzi, Ogura scrive anche la storia in casa: l’ultimo a vincere a Motegi era stato proprio il suo boss Hiroshi Aoyama, nella stagione 2006 e nell’allora 250cc! Lo stesso Aoyama non nasconde le lacrime di commozione dopo il grande risultato del suo pilota. Ma Fernandez c’è, è gran 2° al traguardo e tiene la leadership con due punti di margine sull’agguerrito rivale: la battaglia continua. Applausi anche per Alonso Lopez, che conferma la crescita impressionante con un altro piazzamento sul podio.

Super partenza di Canet ed Aldeguer, ma…

Sam Lowes s’era già ritirato, ora si ferma anche Manuel Gonzalez. Il brutto incidente occorsogli nelle FP2 ha creato problemi ad una spalla, il rookie spagnolo quindi s’è fermato dopo i tentativi nel warm up e nel giro d’uscita. L’obiettivo è rimettersi per il GP in Thailandia, in programma la prossima settimana. Super scatto di Canet ed Aldeguer, saldamente in vetta fin da subito, ma dietro teniamo d’occhio anche la lotta mondiale. Ogura è 6°, Fernandez invece non è scattato perfettamente e nelle prime battute finisce fuori dalla top ten, per poi risalire. Vietti è 19°, sarà una gara molto difficile… Ma i colpi di scena non mancano fin da subito: prima cade Aldeguer (non mancano lacrime di rabbia al box), poco dopo finisce a terra pure Canet in fuga solitaria! È un brutto colpo soprattutto per il secondo, le flebili speranze di recupero in ottica mondiale ora sono davvero sparite. È ufficialmente una lotta a due per la corona Moto2, tra i piloti più costanti della categoria, arrivati a Motegi con solo 7 punti a separarli.

Fernandez vs Ogura, Vietti game over

A 18 giri dalla fine il pilota giapponese è in lotta per il podio, lo spagnolo invece sta recuperando dopo una brutta partenza. Vietti più indietro è rientrato in zona punti, ma presto diventa un’altra gara da dimenticare: l’italiano di VR46 cade di nuovo! Ora è davvero finita… A referto poco prima la caduta dell’esordiente Zaccone, mentre in testa osserviamo una situazione interessante. Alonso Lopez ha preso il comando con chiarissime intenzioni, Ogura ed Arbolino lo seguono a ruota, ma giro dopo giro arriva anche Fernandez a passo di marcia. Una situazione che si infiamma nei 10 giri finali, quando in zona podio rimangono i due rivali mondiali con Lopez in mezzo. Il duello spagnolo, risolto tre giri dopo con il guizzo di Fernandez, certamente aiuta Ai Ogura, che riesce a prendere quasi due secondi di margine! KO Canet ed Antonelli caduti di nuovo, mentre davanti è una lotta sul filo dei tempi e dei nervi. Cadono anche Navarro ed Alcoba, mentre è festa grande nel box Honda Team Asia. Ai Ogura piazza la terza zampata in Moto2, Augusto Fernandez è 2°: solo due punti tra loro ed altri 4 GP da disputare, che battaglia per il titolo!

La classifica

Classifica generale

