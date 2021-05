Raúl Fernández stampa il crono di riferimento nell'ultimo turno di libere Moto2. Seguono Navarro, Augusto Fernández ed Arbolino, classifica combinata senza cambi.

Condizioni sempre complicate anche nell’ultima sessione di prove libere Moto2. In testa alla fine c’è il rookie Raúl Fernández, che stampa il tempo di riferimento davanti a Jorge Navarro e ad Augusto Fernández, Tony Arbolino ottimo 4°. Non cambia la classifica combinata: tra gli altri, qualificati direttamente in Q2 i nostri portacolori Nicolò Bulega, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi e Stefano Manzi. Qui tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 3

Chi si rivede nel paddock: con Montella infortunato, Speed Up ha chiamato all’ultimo Alonso López, suo pilota quest’anno nel CEV Moto2. Un esordio nel mondiale di categoria per l’ex Moto3, attualmente secondo classificato nell’Europeo con tre podi nelle prime tre gare disputate. A referto presto qualche problema per Dixon, la cui moto si blocca in pit lane: subito soccorso dai suoi uomini, torna a spinta al box. In testa in pochi minuti abbiamo un esordiente, Beaubier, he precede Navarro, Augusto Fernández e Bulega. Finché non ci pensa Bezzecchi a rilevare provvisoriamente la prima piazza.

Ma si fanno vedere in seguito anche Syahrin, Lowes, Arbolino, Canet e molti altri. La pista è ancora umida, ma si sta lentamente asciugando. Vedremo se abbastanza da portare a qualche cambio in classifica combinata… Ma intanto in queste condizioni è il rookie italiano di Intact GP a dettare il passo, inanellando una serie di giri che lo portano davanti a tutti. Ma Raúl Fernández non è da meno, eccolo nei minuti finali passare al comando e rimanerci fino alla bandiera a scacchi. Segue Jorge Navarro, che all’ultimo si piazza davanti ad Augusto Fernández.

La classifica FP3

La classifica combinata

Foto: motogp.com