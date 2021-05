Moto2: frattura del polso destro, Yari Montella KO a Le Mans

Gran Premio di Francia già concluso per Yari Montella. Il rookie Speed Up ha riportato la frattura di un polso in seguito all'incidente nelle FP1.

Sfortunatamente finisce anzitempo l’avventura francese di Yari Montella. Il rookie di Speed Up ha riportato una lesione del polso destro nel corso delle prime prove libere ed è fuori causa per il resto del fine settimana. Il campione europeo Moto2 in carica dovrà essere operato presto per sistemare la frattura scomposta riportata in seguito al violento highside alla curva 11.

Un vero peccato per il nostro portacolori, che aveva messo a referto il 12° miglior tempo alla fine del primo turno di prove libere. Prima dello sfortunato incidente che l’ha messo fuori causa, proprio nei minuti finali della prima sessione Moto2 del fine settimana. Da valutare certo i tempi di recupero, ma tra appena due settimane c’è la prima tappa di casa per team e pilota…

Foto: Speed Up Team