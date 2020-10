Moto2: John McPhee vicino a MV Agusta Forward per il 2021

John McPhee vicino all'esordio in Moto2. Il pilota Petronas è in trattative con MV Agusta Forward, come conferma il team manager Milena Koerner.

John McPhee è molto vicino al cambio di categoria. Il pilota scozzese infatti sarebbe in piena trattativa con MV Agusta per la prossima stagione, con conseguente passaggio in Moto2. Dopo il ritorno di Lorenzo Baldassarri, annunciato nella serata di sabato, ecco al suo fianco un esordiente dalla classe Moto3. Un mossa che confermerebbe le ultime voci riguardo la vicina conferma di Jake Dixon in Petronas, accanto al già annunciato Vierge.

“Siamo abbastanza vicini ad un altro annuncio: stiamo discutendo con John McPhee.” Ci pensa Milena Koerner, team manager di MV Agusta Forward, a dare la notizia ai microfoni di motogp.com durante il warm up della classe intermedia. “Dobbiamo ancora sistemare qualche punto, ma per noi è un’ottima notizia avere un rookie ed un pilota di esperienza nella nostra squadra in vista della prossima stagione.”

Spiega poi l’annuncio di Lorenzo Baldassarri, di ritorno in una squadra con cui ha già corso dal 2015 al 2017. “Conosciamo Lorenzo e siamo sicuri del suo potenziale” ha sottolineato Koerner. “Al momento non si trova ed i risultati non sono dei migliori, ma siamo fiduciosi di poter cambiare questa tendenza. Potremo fare bene insieme.”

Un’altra voce poi riguarda Joe Roberts, alla terza pole position stagionale a Le Mans. Il suo nome infatti, secondo quanto riporta Speedweek, viene associato a Italtrans Racing Team, che ha un posto libero accanto a Lorenzo Dalla Porta, visto l’approdo di Enea Bastianini in MotoGP.