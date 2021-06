Line-up differente per Pons Racing in Germania, c'è Alonso López. Il pilota CEV Moto2 chiamato in sostituzione di Hector Garzó, ancora convalescente dal botto in Catalunya.

Il team Pons Racing costretto a cambiare la sua formazione per la tappa al Sachsenring. Hector Garzó infatti ancora non si è rimesso dai postumi dell’incidente avvenuto in Catalunya. La struttura di Sito Pons quindi si affida ad Alonso López, attualmente secondo classificato nell’Europeo Moto2 dopo cinque secondi posti in cinque gare. Una nuova occasione mondiale quindi per l’ex Moto3, già all’esordio di categoria a Le Mans con Speed Up per sostituire l’infortunato Montella, ed ora chiamato ad affiancare Manzi.

Una decisione presa congiuntamente da team e pilota, ancora piuttosto dolorante. Quest’ultimo in particolare per aver riportato parecchie ustioni di secondo grado alla gamba destra in seguito alla brutta caduta al Montmeló. Di qui la scelta di continuare col processo di recupero, puntando al ritorno ad Assen la prossima settimana. Come detto, per Alonso López sarà una nuova opportunità mondiale nella categoria Moto2 da lui scoperta quest’anno. Con Boscoscuro Talent Team Ciatti ha ottenuto finora 5 podi in 5 gare, costanti doppiette dietro al compagno di box Aldeguer.

Foto: Team Ciatti