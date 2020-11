Moto2 GP Valencia, Prove 2: comanda Di Giannantonio, cade Bastianini

Fabio Di Giannantonio il migliore delle FP2 a Valencia, davanti a Sam Lowes ed Enea Bastianini (caduto). Classifica corta, ben 24 piloti in un secondo.

Giornata di libere nel segno delle Speed Up. Secondo turno che si chiude con Fabio Di Giannantonio al comando della classifica, seguito da Sam Lowes e dal leader Moto2 Enea Bastianini (risalito dopo una caduta). Jorge Navarro mantiene comunque il miglior tempo del venerdì davanti a Luca Marini, Marco Bezzecchi completa la top 14.

Ricordiamo nelle prime libere il miglior crono di Navarro, che ha preceduto Marini e Di Giannantonio. Questo turno invece comincia con Bendsneyder (si vocifera diretto in Supersport nel 2021) al comando, presto superato da Schrötter, mentre registriamo Bastianini autore della prima scivolata della sessione. Tutto bene per il leader Moto2, che riesce a ripartire ed a riportare la moto incidentata al box.

In seguito finiscono a terra anche Bulega e Daniel, senza conseguenze, mentre la classifica si stabilizza solo sul finale. Fabio Di Giannantonio ha lo spunto giusto per assicurarsi la prima piazza, mantenendola fino alla bandiera a scacchi. Il pilota Speed Up precede così i due maggiori rivali iridati, Sam Lowes ed Enea Bastianini.

La classifica FP2

La classifica combinata