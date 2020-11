Filip Salač in osservazione in ospedale: polmoni da tenere d'occhio dopo l'incidente delle FP1. Il messaggio del pilota Snipers Team.

Si è chiuso dopo nemmeno un turno di libere il GP di Filip Salač. Nelle FP1 il giovane pilota Moto3 è incappato in una caduta che l’ha lasciato a terra piuttosto dolorante. Subito il trasporto al Centro Medico, seguito dallo spostamento in ospedale per controlli al torace. Quel che è certo è che non lo rivedremo più per questo weekend, ora bisogna valutare l’evolversi della situazione e di conseguenza capire i tempi di recupero. Snipers Team continua con il solo Tony Arbolino.