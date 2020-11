Moto2 GP Valencia, Prove 1: Svetta Jorge Navarro, Bastianini 9°

Jorge Navarro in evidenza nel primo turno di libere a Valencia. Lo spagnolo precede Marini, Di Giannantonio e Lowes, 9° il leader Moto2 Bastianini.

Primo turno Moto2 a Valencia-2 nel segno di Jorge Navarro. Lo spagnolo di Speed Up mette il suo sigillo nelle FP1, staccando di appena 25 millesimi Luca Marini e di 87 millesimi il compagno di box Fabio Di Giannantonio, 9° il leader Bastianini. Parliamo di una sessione dalla classifica davvero corta: fino a Nicolò Bulega 22° il distacco rimane al di sotto del secondo!

Assente questo weekend Jake Dixon, che oggi verrà operato al polso infortunato durante le prove libere dello scorso GP Moto2. Presente invece Augusto Fernández, anche se acciaccato a causa di una lesione all’alluce del piede sinistro. Da segnalare infine che Thomas Lüthi tocca quota 300 GP mondiali, il quarto a raggiungere questa cifra.

Registriamo presto una prima caduta, quella del rookie Izdihar, mentre Lowes ci mette poco a portarsi al comando della classifica. Ma non dura a lungo: in evidenza abbiamo gli alfieri Speed Up e Marini in particolare, vale a dire i piloti che chiuderanno in testa. Proprio il valenciano Jorge Navarro stampa il miglior crono finale, seguono il pilota Sky VR46, ‘Diggia’ e Sam Lowes.

