Moto2 GP Europa: Jake Dixon KO per frattura del polso destro

Gran Premio d'Europa concluso per Jake Dixon. Il pilota Petronas ha riportato la frattura del polso destro in seguito all'incidente nelle FP2.

Si chiude anzitempo il primo GP Moto2 a Valencia per Jake Dixon. Il pilota britannico ha riportato la frattura del polso destro in seguito ad un highside nelle FP2. Una sfortuna per l’alfiere Petronas SRT che, fresco di rinnovo, stava mostrando costanti progressi. Da capire se lo rivedremo quest’anno, considerando che questo è il primo di tre GP consecutivi…

Non l’avevamo visto in pista al mattino per problemi di stomaco, per poi farsi vedere nel pomeriggio. Purtroppo il suo turno si è concluso malamente. Dixon è apparso molto dolorante al braccio destro fin da subito e si è recato immediatamente al Centro Medico per i dovuti controlli. Purtroppo arriva la conferma dell’infortunio, fine del weekend valenciano.

Foto: Petronas SRT