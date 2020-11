Moto2 GP Europa, Prove 3: Jorge Navarro comanda mezza griglia

Jorge Navarro al top nelle FP3, seguono Stefano Manzi e Piotr Biesiekirski. Tanti piloti rimangono fermi al box, nessun cambio in classifica combinata.

Condizioni particolari in quest’ultimo turno di prove libere, nessun cambio in classifica combinata. Ma svetta in questa circostanza Jorge Navarro, che piazza la sua Speed Up davanti a Stefano Manzi ed a Piotr Biesiekirski. Enea Bastianini quindi passa in Q2 col miglior crono dei due giorni davanti al leader Moto2 Sam Lowes, c’è anche Marco Bezzecchi, mentre Luca Marini dovrà affrontare il primo turno di qualifiche.

Da segnalare Hafizh Syahrin nuovamente in pista per valutare le sue condizioni dopo il botto nelle FP1. È già finito il GP di Jake Dixon, che in seguito all’incidente nelle FP2 ha riportato fratture multiple al polso destro. Registriamo anche l’abbandono di Augusto Fernández, infortunato al piede sinistro dopo la sfortunata caduta nelle prime libere. Compare invece Kasma Daniel Kasmayudin, ieri assente per malesseri e sospetta positività: i test invece hanno dato esito negativo, quindi lui ed il resto del team ritornano dall’isolamento precauzionale.