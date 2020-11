Moto2 GP Europa, Prove 1: Thomas Lüthi primo con caduta

Thomas Lüthi comanda le FP1 sul bagnato, nonostante una caduta. Seguono Hector Garzó ed il rientrante Aron Canet, Luca Marini in difficoltà.

Prima sessione Moto2 bagnata con Thomas Lüthi al comando della classifica dei tempi. Il pilota svizzero di Intact GP, protagonista anche di una caduta senza conseguenze, stampa il miglior crono, precedendo di circa un decimo Hector Garzó. Terza piazza per Aron Canet, cinque italiani in top ten, mentre appare in seria difficoltà Luca Marini, attualmente con un tempo al di fuori del limite del 107%.

Segnaliamo il rientro di Aron Canet dopo l’infortunio e conseguente intervento ad un dito. Augusto Fernández poi ha superato i controlli ed è regolarmente in azione: ricordiamo infatti la sua recente operazione per sindrome compartimentale. Nuovamente in pista Piotr Biesiekirski, che completerà la stagione con NTS RW Racing GP: ufficiale infatti il forfait di Jesko Raffin anche per l’ultima tripletta dell’anno.